Accident la Lancrăm: O persoană rănită, după impactul între două autoturisme Accident la Lancram: O persoana ranita, dupa impactul intre doua autoturisme Un accident s-a produs duminica spre luni noapte, in jurul orei 01:00, in Lancram, au transmis reprezentanții ISU Alba. ”Secția de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe DN1, pe raza localitații Lancram. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs intre doua […] Citește Accident la Lancram: O persoana ranita, dupa impactul intre doua autoturisme in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune s-a produs, in urma cu puțiin timp, intre 2 autoturisme și o autoplatforma, pe DN 67, in localitatea valceana Bunești. O persoana a fost ranita. Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizați ca s-ar fi produs un accident rutier, in localitatea Bunești. Se pare ca ar fi avut loc o…

- Accident rutier, la Sebeș: Un șofer baut a vrut sa intoarca mașina, insa a ajuns intr-un canal de colectare a apelor pluviale Un accident rutier s-a produs vineri seara, pe strada Lucian Blaga din Sebeș. Un șofer de 52 de ani din municipiu, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a vrut sa intoarca…

- ACCIDENT la DN 14B, langa Blaj: Doua mașini s-au lovit. O persoana a fost ranita Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza pe DN 14B langa Blaj. Au fost implicate doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare.…

- Accident pe DN 1, intre Aiud și Teiuș. O femeie a fost ranita ușor dupa ce a intrat cu mașina intr-un șanț Un accident de circulație s-a produs sambata seara pe DN1, intre Aiud și Teiuș, soldat cu ranirea ușoara a unei femei. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs la data de 20 mai…

- Un accident rutier a avut loc astazi in statiunea mamaia, in zona Aqua Magic.Potrivit ISU Dobrogea trei autoturisme au fost implicate.Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. La fata locului intervine SMURD B Fripis. ...

- Accident pe DN74 A, Abrud – Campeni. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic oprit Traficul rutier pe DN74 A Abrud – Campeni a fost oprit temporar, duminica seara, din cauza unui accident rutier. Din primele date, o persoana a fost ranita. Doua mașini au intrat in coliziune. ”Traficul…

- Trafic OPRIT pe DN74, la Carpiniș: O persoana ranita intr-un accident rutier cu doua mașini implicate Un accident rutier a avut loc duminica 7 mai, in jurul orei 18.00, pe DN74, la Carpiniș. O persoana a fost ranita, iar traficul este oprit. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este oprit pe DN 74, pe…

- ACCIDENT RUTIER, la Cetatea de Balta: O persoana grav ranita, dupa impactul dintre un autoturism și camion. Trafic blocat Un accident rutier s-a petrecut joi, 4 mai, pe raza localitații Cetatea de Balta. Din primele informații, o persoana ar fi fost ranita grav, transmit reprezentații IPJ Alba. Accidentul…