Accident la Jucu, persoană lovită de mașină Un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 13, pe DN1C Cluj – Gherla, in localitatea Jucu. Martori ai evenimentului au relatat ca ar fi fost vorba despre un biciclist. Circulația autovehiculelor a fost restricționata pe doua benzi din cele patru, pentru intervenția echipajelor medicale … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

