- In urma cu puțin timp, in localitatea Jucu, județul Cluj, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism, acesta fiind rasturnat in afara parții carosabile. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit la acest accident, apelul de urgența venind in jurul orei…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Luncani, in urma caruia o femeie, cetațean strain, a fost ranita. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:35, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare.…

- Pompierii au intervenit vineri (31 martie) seara, in jurul orei 20.30, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Doba. O masina parasise partea carosabila, in urma incidentului rezultand o victima incarcerata și inconștienta. Salvatorii au extras victima incarcerata (un barbat de aproximativ…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit marți la amiaza la un accident rutier care s-a produs la intrare in localitatea Vad. Conform ISU Cluj, in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se afla incarcerata o tanara de aproximativ 19 de ani. ”Victima este conștienta și cooperanta.…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit marți la amiaza la un accident rutier, petrecut la intrare in localitatea Vad. In accident a fost implicat un singur autoturism, care s a izbit de un stalp. In mașina se afla incarcerata o tanara de aproximativ 25 de ani. Victima era conștienta și cooperanta.…

- Trei tineri majori, cu varste de 18 și 19 ani, au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a aterizat intr-un șanț din localitatea Livezile, in urma unui accident rutier. Accidentul a avut loc azi noapte, in jurul orei 02:55. Una dintre victime a ramas prinsa in fiarele mașinii și a fost ranita…

- Eveniment Accident rutier pe raza localitații Babaița / O femeie, cu traumatism la nivelul capului, a fost transportata la spital martie 1, 2023 10:02 In aceasta dimineața, a avut loc un eveniment rutier pe Drumul Județean 506, pe raza localitații Babaița. In urma acestuia a rezultat o victima, o…

- Pompierii clujeni au anunțat in dimineața de marți 14 februarie o intervenție la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci din județul Cluj in care au fost implicate un autotren și un autoturism.