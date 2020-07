Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism in care se aflau trei pasageri a fost lovit de un tren, sambata dupa-amiaza, la o trecere de cale ferata din localitatea Jidvei. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine pentru prim ajutor și descarcerare la un accident produs pe calea ferata, in localitatea Jidvei. Din…

- Garda de intervenție Blaj intervine, sambata, pentru acordare de prim-ajutor și descarcerare, la un accident produs pe calea ferata, in localitatea Jidvei. Din primele informații, un autoturism cu 3 pasageri a fost lovit la nivelul trecerii cu calea ferata. Pasagerii sunt conștienți, neincarcerați,…

- Un accident rutier in urma caruia doua persoane au fost transportate la spital s-a produs, joi, la iesirea din municipiul Bacau spre Onesti, dupa ce un microbuz cu persoane a intrat in coliziune cu un autoturism, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.

- Ziarul Unirea VIDEO| Accident la intrare in Aiud dinspre Teiuș. Un autoturism a ajuns intr-o casa dupa ce a lovit o alta mașina Un accident rutier a loc duminica in jurul orei 14.00, pe DN1 la intrarea in Aiud dinspre Teiuș. Un tanar de 36 de ani din județul Caraș-Severin, in timp ce conducea un autoturism…

- Un accident feroviar a avut loc la miezul nopții de joi spre vineri, in județul Maramureș, pe secția de cale ferata 409, pe raza localitații Bocicoiu Mare. La o trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc o coliziune intre un TIR incarcat cu cherestea și trenul de persoane Regio 4111, ce se deplasa…

- Un autoturism a fost lovit de tren la Burcioaia – Adjud. Astazi, 17 iunie, in jurul orei 16:40, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea a fost anuntat despre producerea unui accident intre un tren si un autoturism, in cartierul Burcioaia, municipiul...

- Un grav accident a avut loc in urma cu putin timp la Sagna, joi, 11 iunie, un autoturism fiind lovit de un tren. Doua persoane sint incarcerate, una dintre ele fiind in stare de inconstienta. A fost solicitat elicopterul SMURD. “Accident feroviar produs pe raza localitații Luțca, comuna Sagna.Un tren…

- Accident feroviar grav in orasul Zamora din nord-vestul Spaniei. Doi oameni au murit dupa ce un tren de mare viteza s-a lovit violent intr-o masina aflata pe calea ferata. Automobilul cazuse de pe un pasaj.