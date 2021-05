Un accident rutier a avut loc in aceasta diineața la intrare in orașul Rașnov dinspre Brașov. Din primele informații sunt trei mașini implicate. Sensul de mers Brașov- Rașnov este blocat. Se circula alternativ, a anunțat purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, comisar de poliție Alina Maria Ivan. Revenim cu detalii! Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Accident la intrarea in Rașnov. Trafic blocat pe un sens appeared first on NewsBV .