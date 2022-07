Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu mai multe victime s-a produs, luni seara, in judetul Vaslui, fiind activat Planul Rosu de Interventie. ISU Vaslui intervine, luni seara, la un accident rutier produs in localitatea Popeni, comuna Zorleni (iesirea spre Murgeni). "Primele evaluari: doua persoane decedate, doua persoane…

- 9 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, joi, pe DN 1 A, in dreptul localitatii dambovitene Butimanu. In accident a fost implicat cu microbuz cu persoane si un autoturism, fiind activat Planul Rosu de interventie.

- Un grav accident rutier grav a avut loc astazi in judetul Ialomita. Potrivit ISU Ialomita, in accident sunt implicate 9 persoane 7 adulti si 2 minori , 3 persoane sunt decedate adulti avand leziuni incompatibile cu viata, 6 persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului.Avand in vedere numarul…

- Eveniment Accident rutier cu cinci victime la Vitanești iunie 22, 2022 09:19 La primele ore ale dimineții de miercuri, un apel la 112 anunța producerea unui accident rutier pe Drumul European 70, pe raza localitații Vitanești, la care au intervenit pompierii cu o autospeciala de descarcerare, o mașina…

- ■ evenimentul a avut loc pe 5 iunie, in localitatea Neagra ■ unul din soferi a ramas incarcerat ■ in masina acestuia erau doi minori, de 2, respectiv 5 ani ■ Un accident de circulatie, care prin minune nu s-a soldat cu pierderi de vieti omenesti, a avut loc in seara de 5 iunie 2022, […] Articolul Impact…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat, duminica, ca pe DN 13 Sighisoara - Targu Mures, in zona localitatii Acatari, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, in urma caruia trei persoane sunt incarcerate, potrivit Agerpres.Centru…

- Accident cu pagube materiale serioase, dar,vdin fericite, fara victime pe Autostrada Vestului, intre Timișoara și Arad. Accident fara victime pe autostrada #A1, Arad – Timișoara, la km 511+600. Traficul se desfașoara pe banda a doua.

- Garda de intervenție Sebeș intervine, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical in municipiul Sebeș, zona Rapa Roșie. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un ATV rasturnat. Posibil doua victime. Forțe alocate: 1 ASAS, 1EPA și 1 Ambulanta SAJ, transmite ISU ALBA. La fața locului…