Accident la Ineu: un bărbat de 74 de ani a murit In aceasta seara, in jurul orei 21:40, a avut loc un accident rutier in orașul Ineu: un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. „La locul evenimentului s-au deplasat de urgența echipaje de salvatori din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu, cu o autospeciala de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. In urma […] The post Accident la Ineu: un barbat de 74 de ani a murit appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

