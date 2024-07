Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 21 iulie, la ora 16:01, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au intervenit in urma unui apel care semnala un accident rutier pe Drumul Național 1H, in localitatea Lemniu. Echipajele de poliție sosite la fața locului au constatat, din primele cercetari, ca un barbat de 49…

- Accident de circulație, vineri dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Ohaba de sub Piatra. „Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident de circulație care s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 66, in localitatea Ohaba de sub Piatra. In evenimentul rutier au fost implicate trei…

- Un barbat din Budacu de Sus a ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 173, in localitate. Autoturismul pe care acesta il conducea a ieșit in afara parții carosabile și s-a izbit de un copac. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj de descarcerare au intervenit…

- Un barbat in varsta de 82 de ani a ajuns miercuri la spital, dupa ce autoturismul in care se afla a fost implicat intr-un accident rutier, petrecut in localitatea Prundu Bargaului. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, Stația de Pompieri Prundu Bargaului a intervenit in localitate cu un echipaj de pompieri…

- Accident de circulație, luni, pe strada Michelangelo din Timișoara. Un șofer in varsta de 19 ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de mașina condusa de un barbat de 59 de ani, care a a fost ranit. „Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe […] Articolul…

- Accident de circulație cu trei mașini implicate, marți dimineața, pe strada Budai Deleanu din Timișoara. O femeie a fost ranita și a ajuns la spital. „Un barbat, in varsta de 53 de ani, a condus o autoutilitara pe strada Budai Deleanu, dinspre Piața Iuliu Maniu inspre strada Banatul, iar la un moment…