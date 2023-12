Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… In aceasta dupa amiaza a avut loc un accident de circulație in comuna Oltenești. Un TIR care circula pe drumul spre Huși s-a rasturnat pe marginea șoselei. Vom reveni cu amanunte in curand. Articolul Accident la Oltenești de 1 Decembrie! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei…

- Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile, pe raza localitații Dumbraveni, informeaza ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. In urma accidentului, au rezultat doua victime, dintre care una a ramas…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, raza localitații Bologa. Echipajele operative au gasit un autoturism rasturnat in afara parții carosabile, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. Un barbat și o…

- Potrivit IPJ Buzau, aseara – 30.10.2023, in jurul orei 21:30 s-a produs un accident rutier pe DN2E85, in apropiere de Crucea Comisoaiei. Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ramnicu Sarat, un șofer in varsta de 45 de ani, din București, ar fi pierdut…

- ULTIMA ORA… Echipajele medicale au fost solicitate sa intervina pentru acordarea de ingrijiri medicale in cazul unui accident grav de circulație petrecut pe raza comunei Vulturești. Un șofer neatent a lovit in plin doua tinere ce se deplasau pe marginea drumului. In urma accidentului, cele doua victime,…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc dupa ce remorca unui camion incarcat cu lemne s-a rupt și a plecat singura pe șosea. S-a rasturnat, dupa ce a lovit un stalp de electricitate, in curtea unei familii din localitate. Din fericire, in urma accidentului, nimeni nu a fost ranit și s-au inregistrat doar…

- GRAV… Accident rutier in Barlad la magazinul Berlin din zona Gradina Publica. O femeie pieton, de 32 de ani, a fost lovita de o mașina. A fost trimisa o ambulanța SAJ C2 din Substația Barlad. Victima, este conștienta, are un traumatism cervical și un traumatism toracic. A fost transportata la Spitalul…

- GHINION… Un accident destul de urat, dar care nu a facut victime, a avut loc in urma cu aproape doua ore, la Barlad. Pe strada Tecuciului, la ieșirea spre Trestiana, o duba Volkswagen Sprinter s-a ciocnit cu o Toyota Corolla 2006, din cauza neacordarii de prioritate. In mașina Toyota se aflau un adult…