- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția București catre Focșani, de catre o șoferița in varsta de 38 de ani, din Vrancea si autocamionul care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un șofer de 27 de ani, din…

- La aceasta ora, traficul se desfașoara dirijat la ieșirea din Buzau spre Ploiești, in zona pasarelei Nehoiu, din cauza unui accident rutier in care unt implicate doua autovehicule. Potrivit datelor noastre, șoferul unui autoturism care cobora pasarela, pe sensul de mers Merei – Buzau, nu a acordat prioritate…

- O șoferița de 19 ani a murit, iar un tanar de 20 de ani care era pasager a fost ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit de separatoarele de sens din beton si s-a rasturnat in afara soselei. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, pe DN 2 (E85), in afara localitatii Grebanu din județul Buzau.…

- O fetița, in varsta de 12 ani, și o femeie, in varsta de 52 de ani, au fosrmt ranite, in urma unui accident produs pe DN2 E 85, in Oreavul. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Vrancea de catre o șoferița in varsta de 52 de ani, din București,…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin in Golești, unde 4 autoturisme și un tir au intrat in coliziune. O persoana a fost ranita, traficul fiind blocat pe sensul București – Focșani. Biroul de presa al IPJ Vrancea UPDATE: Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a transmis…

- La data de 09.01.2023, in jurul orei 17.10, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat un barbat, in varsta de 68 de ani, județul Buzau, in timp ce conducea un autoturism pe raza satului Coroteni, din com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea, avand o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool…

- Dosare penale la regimul rutier La data de 07.01.2023, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au depistat un tanar, in varsta de 19 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Urechești, fara a deține permis de conducere pentru vreo categorie auto. La…