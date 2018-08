Accident la ieşirea din Braşov, maşină spulberată de o autocisternă Un accident a avut loc pe DN 73, la iesirea din municipiul Brasov spre Bran. O autocisterna, al carui conducator auto nu a acordat prioritate de trecere, a lovit un autoturism. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Nu sunt semnalate scurgeri de combustibil. Un grav accident a avut loc, luni seara, in Suceava. Un TIR scapat de sub control a intrat violent in patru masini. In urma impactului, un copil a fost proiectat din masina pe sosea, iar trei raniti au ajuns la spital. De asemenea, trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, luni seara, in localitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

