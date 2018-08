Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti, la kilometrul 28+350 m, judetul Ilfov, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, circulatia este oprita pe prima banda a sensului catre Capitala. In urma accidentului…

- Polițiștii din București au reușit sa-l prinda noaptea trecuta pe șoferul fugar care a provocat vineri un dezastru in Capitala, dupa ce a lovit cinci autoturisme si a ranit doi oameni. Cursa nebuna, cu agentii pe urme, a fost surprinsa de camerele de supraveghere si arata cum, disperat, barbatul a incercat…

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat, informeaza...

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat. Potrivit Politiei Capitalei, barbatul are 39 de ani, o inaltime de aproximativ 1,60 m, corpolent, cu ten inchis…

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.

- De mai bine de 24 de ore, șoferul care a provocat accidentul cu șase mașini din București nu a fost prins și a fost dat in consemn la frontiera. Asta a declarat Ioan Buda, șeful Poliției Romane, care a menționat ca barbatul este recidivist. Gheorghe I. a fost recent eliberat din inchisoare, fiind condamnat…