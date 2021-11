Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de luni, doua persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier produs in satul Miorcani din comuna Radauți Prut, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Botoșani, Dorina Lupu. Grav accident rutier in județul Botoșani Pe langa cele doua…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate cinci autovehicule, a avut loc duminica dupa-amiaza pe centura Cluj-Apahida. Doua persoane din cele cinci mașini au ajuns la spital. Din primele informații, accidentul a fost provocat de șoferul unei autoutilitare, care nu a apucat sa franeze la timp…

- Cele cinci persoane ranite in accidentul produs pe DN 17, miercuri dimineata, au fost transportate la spital, traficul rutier fiind reluat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Conform sursei citate, victimele au fost transportate la spitalul din Bistrita. Cinci persoane aflate…

- UPDATE – Cele cinci persoane ranite in accidentul produs pe DN 17, miercuri dimineata, au fost transportate la spital, traficul rutier fiind reluat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Conform sursei citate, victimele au fost transportate la spitalul din Bistrita. Cinci persoane…

- Cinci persoane aflate intr-un microbuz au fost ranite, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 17, in judetul Suceava, informeaza Centru Infotrafic din cadrul Politiei Romane. ‘Pe DN 17, la kilometrul 121, in localitatea Poiana Stampei, judetul Suceava, s-a produs un accident rutier,…

- Trei persoane din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut, vineri, pe DN 26, in care au fost implicate cinci autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul…

- Trei persoane din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut, vineri, pe DN 26, in care au fost implicate cinci autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe DN 26, in…

- Marți dimineața, patru persoane au fost ranite in urma unui accident produs in zona centrala a municipiului Pitești. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Patru raniți intr-un accident rutier produs in centrul municipiului Pitești…