Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 09:10, pe DN1C, la ieșire din Dej spre Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 59 de ani din comuna Mintiu Gherlii,…

- Un accident rutier in care a fost implicata o ambulanța de la Dej s-a produs in noaptea de vineri spre sambata la Cluj. La puțin timp dupa ora 2, ambulanța, condusa de un șofer de 43 de ani din Dej, ajunsa in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, a patruns in intersecție pe culoarea roșie a …

- Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite ușor și doua autovehicule avariate, s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 10:40, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit 2 autoturisme avariate și unul rasturnat pe partea laterala, in afara…

- Un accident mortal s-a produs la miezul nopții vineri spre sambata, pe varianta ocolitoare de la Gherla, in zona localitații Bunești, in comuna Mintiu Gherlii. In jurul orei 0,30, la kilometrul 0+700, un microbuz din Republica Moldova cu opt pasageri, care circula dinspre Dej spre Cluj, a ieșit de pe…

- Un accident mortal s-a produs la miezul nopții vineri spre sambata, pe varianta ocolitoare de la Gherla, in zona localitații Bunești, in comuna Mintiu Gherlii. In jurul orei 0,30, la kilometrul 0+700, un microbuz din Republica Moldova cu opt pasageri, care circula dinspre Dej spre Cluj, a ieșit de pe…

- Sambata dupa-amiaza, pe DN1, in dreptul comunei Cornu, s-a produs un accident de circulație mai puțin obișnuit. Un autoturism a parasit carosabilul și s-a rasturnat, cel mai probabil dupa ce conducatorul auto, un barbat in varsta de 65 de ani, din Ploiești, a adormit la volan.

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19, la ieșire din Apahida spre Reghin. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. La fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor in comuna Chirnogeni.Potrivit ISU Dobrogea, interventia are loc pe strada Crinului, acolo…