ACCIDENT la ieșire din Coldău. O tânără de 23 de ani a fost rănită Astazi, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Beclean au intervenit la un accident de circulație pe Drumul Național 17 la ieșire din Beclean inspre Coldau. Din primele date, autoturismul condus de un șofer de 40 de ani din Beclean a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un tanar de 23 de ani din Sacel, județul Maramureș. In urma impactului, o pasagera de 23 de ani din mașina condusa de șoferul maramureșean a fost ranita necesitand acordarea de ingrijiri medicale la spital. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetarile… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

