Accident la ieșire din Baciu. O tânără a fost rănită Din primele informații, un șofer de 19 ani, care se deplasa pe DN1F E81, a depașit o mașina aflata în fașa sa, iar la reintrarea pe banda sa de mers, a pierdut controlul asupra direcției de mers, izbindu-se de mașina care circula în fața sa, condusa de un barbat de 29 de ani.

În urma impactului, ambele mașini au ajuns pe marginea drumului. O tânara de 26 de ani, pasagera în mașina condusa de barbatul de 29 de ani, a fost ranita în accident. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

