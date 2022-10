Accident la Gilău! Trei mașini au fost avariate! Un accident in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs in aceasta seara la Gilau. Un barbat de circa 70 de ani a fost transportat la spital. ”Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a primit primul ajutor calificat de la echipajul SMURD și a fost transportat la spital. Conform primelor evaluari [...] Articolul Accident la Gilau! Trei mașini au fost avariate! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

