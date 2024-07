Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina sambata in jurul orei 15.15 la un accident rutier, produs in zona localitații Ghirolt din comuna Aluniș. Din primele informații, au fost implicate doua autovehicule. La fața locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. știre in curs de…

- Un alt accident rutier a avut loc astazi pe raza județului Cluj, fiind implicate doua autoturisme, iar o femeie a fost ranita și transportata la spital de catre echipajul SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Accident la Cluj-Napoca in aceasta dimineața pe Bulevardul Muncii. Impactul s-a produs intre doua autoturisme. Un barbat a fost incarcerat. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. In…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Frunzișului. „Forțele noastre au gasit la fața locului doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. Echipajul SMURD a evaluat o femeie și…

- Un accident mai puțin obișnuit a avut loc vineri, 12 aprilie, in Argeș. Pompierii de la Punctul de Lucru Tigveni s-au deplasat cu o autospeciala de intervenție și cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea de ingrijiri medicale, la nevoie, in comuna…