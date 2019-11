Accident la Fizeșu Gherlii, un șofer rănit în impactul frontal Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata la amiaza la Fizeșu Gherlii. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un TIR incarcat cu balast și o duba. Se pare ca șoferul dubei a fost ranit. La locul evenimentului au intervenit echipaje medicale și poliția. Circulația autovehiculelor a fost paralizata in … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

