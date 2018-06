ACCIDENT la Fizeșu Gherlii! Un motociclist a ajuns la spital după ce a fost acroșat de o mașină – VIDEO Un barbat din Gherla aflat pe o motocicleta a fost ranit intr-un accident produs vineri seara, la ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Țaga, scrie GherlaINFO.ro . Accidentul s-a produs in jurul orei 19:30, cand motociclistul, un barbat in varsta de 55 de ani, din Gherla, care circula spre Țaga, a fost acroșat cu oglinda de un autoturism care il depașea. In urma impactului, motociclistul s-a dezechilibrat și a cazut pe asfalt. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de ambulanța de la Gherla, care a preluat victima și a transportat-o la spital pentru investigații medicale. Din primele constatari,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

