Accident la Dumbrăvița. Autoturism în stâlp, două persoane rănite Doua persoane au fost ranite, doua autovehicule distruse, dar și un stalp de iluminat, in urma unui accident care a avut loc, in aceasta seara, in Dumbravița. Accidentul s-a petrecut din pricina unei șoferițe de 50 de ani. Femeia conducea pe strada Tarnava din Dumbravița, iar la intersecție cu strada Arinului nu a acordat prioritate […] Articolul Accident la Dumbravița. Autoturism in stalp, doua persoane ranite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

