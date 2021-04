Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini au facut accident în comuna Florești. Un șofer în vârsta de 29 de ani și o femeie, pasagera în mașina sa, au fost raniți grav. Cei doi au fost transportați de urgența la spital: „Un conducator…

- ACCIDENT rutier in lanț, pe DN 7, provocat de un șofer BEAT din Pianu: O femeie, transportata la spital in urma unei coliziuni intre 3 mașini Un accident rutier a avut loc joi, 25 martie, in jurul orei 14.35, pe DN 7, la km 333. Un barbat din Pianu in timp ce conducea un autoturism, a efectuat manevra…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta seara in comuna Marginea, acolo s-au ciocnit doua mașini. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicați doar șoferii. ”Unul dintre ei a fost incarcerat fiind extras și transportat la spital. La spital a fost…

- Accident în Cornești, dupa ce doua mașini s-au izbit. În urma impactului, o femeie de de 74 de ani a fost ranita grav. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. „În jurul orei 10.30…

- Trafic dirijat DN2E85, la intrare in Spataru, in urma unui accident rutier in care au fost implicate 3 mașini. Din primele date de la fața locului, este vorba despre coliziuni fața-spate, doi dintre șoferii autoturismelor implicate sunt din Vrancea – un barbat de 42 de ani și o femeie de 51 de ani,…

- Sensul de mers de pe bd. Michelangelo spre strada Cluj a fost blocat zeci de minute sambata dupa-masa, in urma unui accident rutier. Potrivit datelor oferite de IPJ Timiș, un barbat de 33 de ani a condus un autoturism pe strada FC Ripensia dinspre Complexul Studențesc, iar cand a patruns in Pasajul…

- „Conform informațiilor primite, o conducatoare auto in varsta de 27 de ani, din comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Nasaud, care se deplasa pe strada Șomcutului, din direcția Dej spre Viile Dejului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a rulat prin șanțul drept, lovind un copac și…