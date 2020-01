Accident la cota 2000. Un copil de 10 ani a fost rănit grav de un schior care a fugit de la fața locului. Poliția îl caută Un copil de 10 ani a fost ranit grav pe o partie de schi din Sinaia de un schior. Baiatul a fost gasit inconștient de tatal sau și ulterior a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Capitala. Accidentu a avut loc pe partia de la cota 2000 din Sinaia. Baiatul schia The post Accident la cota 2000. Un copil de 10 ani a fost ranit grav de un schior care a fugit de la fața locului. Poliția il cauta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

