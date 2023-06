Accident la Costești. A intrat cu mașina într-un pom Un accident rutier a avut loc, duminica dupa amiaza, la Costești. Potrivit informațiilor, un autoturism a intrat intr-un pom. Conducatorului auto, (singur in autoturism), i se efectueaza manevre de resuscitare de catre echipajul medical sosit la fața locului. Citește și Criminalul din Berceni i-a spus mamei sale ca a ucis fata de 12 ani “Polițiștii Secției […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de Poliție a fost implicata intr-un accident, joi, in timp ce circula in interes de serviciu in localitatea Berceni, județul Ilfov. Cei doi polițiști au fost raniți, fiind transportați la spital.

- Un autoturism s a oprit intr un imobil in cursul zilei de joi, 1 Iunie 2023, pe DN14, in localitatea Rusi.Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii rutieri au stabilit faptul ca soferul unui autoturism, in varsta de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN14, in localitatea…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit cu mașina un alt autoturism Un accident rutier s-a produs marți seara, pe o strada din municipiul Aiud. Un șofer de 45 de ani din Lopadea Noua, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-un autoturism…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost solicitați sa intervina la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe Drumul Județean 154, in Domnești. La locul evenimentului polițiștii au identificat un tanar de 18 ani, din Șieu, care in timp ce conducea un autoturism a intrat in…

- O mașina de lux, implicata intr-o tamponare, a fost proiectata direct intr-o farmacie. Coliziunea a avut loc sambata seara, in Piața Progresul, din Capitala. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

- Un autoturism a luat foc la Jucu, pe drumul Cluj – Gherla, in urma unui accident de circulație produs vineri dimineața, la ora 7.00. Din verificarile preliminare s-a stabilit ca o conducatoare auto, in varsta de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism din direcția municipiului Gherla,…

- Polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit ieri, 30 martie, la un accident rutier produs pe D.N. 19, in localitatea Remeți. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Remeți a condus un autoturism din direcția municipiului Sighetu Marmației și a intrat in…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații Molid. Un autoturism de care era atașat o remorca a zburat de pe un pod și a ajuns pe malul unui parau. Remorca a ramas suspendata pe marginea podului. Potrivit ISU Suceava in autoturism se aflau trei persoane. Dintre acestea o femeie…