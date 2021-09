Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul era o femeie în vârsta de 19 ani. „În jurul orei 20.15, prin intermediul unui apel 112, a fost sesizat un eveniment rutier, produs pe raza comunei Mica, între localitațile Nireș și Manastirea, pe drumul județean 161D.…

- O șoferița incepatoare, de 19 ani, a produs miercuri seara un accident grav intre localitațile Nireș și Manastirea.”In jurul orei 20.15, prin intermediul unui apel 112, a fost sesizat un eveniment rutier, produs pe raza comunei Mica, intre localitațile Nireș și Manastirea, pe drumul județean 161D.Din…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 20:15, producerea unui accident pe DJ161D, intre localitațile Nireș și Manastirea, comuna Mica. Conform unor martori, un autoturism a ajuns in șanț, dupa ce a lovit un cal. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului…

- Tragedie in Romania! O fetița, in varsta de 11 ani, a pierit alaturi de bunica ei, in varsta de 77 ani, in urma unui accident provocat de o șoferița incepatoare. Cele doua au decedat la fața locului in momentul in care s-a produs impactul. Accident tragic in Dolj. O fetița și bunica ei au pierit […]…

- Accident mortal in Dolj. O femeie și o fetița de doar 11 ani au murit pe loc dupa ce o mașina le-a lovit din plin, chiar in fața casei lor. Șoferița, cea care se face vinovata de tragedie, este incepatoare.

- Un motociclist și-a pierdut viața sambata, intr-un accident rutier. Acesta se afla in localitatea Bunești, județul Valcea atunci cand a lovit un copil de 13 ani, in timp ce trecea strada.

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 12:00, in zona centrala a municipiului Alba Iulia, la intersecția dintre strada Basarabiei și B-dul Ferdinand I, in zona Prefecturii Alba. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini, marca Mercedes – inmatriculata in județul Cluj și marca Hyundai…

- Un accident de circulație s-a petrecut miercuri, in jurul orei 10.00 pe Bulevardul Independenței, din municipiul Baia Mare, in zona Bucla. In timp ce traversa strada, pe o trecere de pietoni, un autoturism a lovit o femeie și caruciorul pe care il impingea aceasta, in care se afla o fetița in varsta…