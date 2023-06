Accident la Ciurila. O Dacie a ”rupt” un tractor!

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, cu ocupanții ieșiți din acestea. Șase persoane…

- Un accident grav s-a produs in urma cu puțin timp, in localitatea Mihai Viteazu. Conform primelor informații, exista cel puțin o victima. ”Evenimentul a fost anunțat de 15 minute, intervin la fața locului o autospeciala și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Turda”, a precizat ISU Cluj, la solicitarea…

- Doua autoturisme s-au tamponat la coborarea Feleacului, dinspre Turda spre Cluj. „A fost vorba despre un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ. Un barbat de aproximativ 70 de ani a fost consultat…

- Un motociclist este in stare grava, dupa un accident produs in zona localitații Rimetea, in jurul orelor 14.30. Polițiștii au pornit cercetarea de la fața locului și vor oferi detalii dupa ce acestea vor fi disponibile. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: Motociclistul implicat in accident este din Turda…

- Un accident mortal s-a produs in aceasta dimineața, pe raza localitații Negreni, pe DN1 E60 Cluj-Oradea. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitații Negreni. In accident au fost implicate doua autoturisme. Din…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier intr-o comuna din județul Cluj, in care au fost implicate doua autoturisme. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Dambu Mare, comuna Mica. In accident au fost implicate…

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta seara, dupa o coliziune cu un autocar, in apropiere de intrarea in localitatea Capușu Mare. O femeie de 30 de ani, din autoturismul rasturnat, a fost dusa la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Florești și Gilau. „In accident au fost implicate trei autoturisme, iar echipajele au gasit la fața locului cinci persoane, printre care un minor. Nu au existat victime incarcerate.…