Accident la Chilia. O navă ucraineană a intrat într-o pensiune O nava ucraineana a lovit un ponton al Poliției de Frontiera din Chilia, a intrat apoi intr-o pensiune și a eșuat. Potrivit Poliției de Frontiera, este vorba despre o nava comerciala care venea din Ucraina. O alta informație, neconfirmata oficial, este ca vasul ar fi efectuat o manevra greșita. Ar fi lovit pontonul Poliției de […] The post Accident la Chilia. O nava ucraineana a intrat intr-o pensiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

