Accident la Cernavodă: Scăpări de clor pe platforma Nuclearelectrica; situația a fost remediată Pe platforma CNE Cernavoda, la statia de clorinare, au avut loc marti usoare scapari de clor, ca urmare a defectarii unui recipient de clor, insa situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, a anuntat Nuclearelectrica. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc in afara instalatiei nuclearo-electrice (zona non-radiologica) si nu a afectat operarea unitatilor de la CNE Cernavoda. „Situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, iar spatiul de lucru ventilat. Un lucrator care efectua proceduri specifice la statia de clorinare si care se afla in incinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

