Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, la ieșirea din Arad spre Pecica: un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului, cu o autospeciala de descarcerare. „Accident rutier intre un autoturism și un tren, la trecerea de nivel cu calea…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe Bulevardul Revoluției, langa Segafredo. Un barbat care a traversat neregulamentar strada a fost lovit de o tanara de 17 ani care conducea o motocicleta. La fața locului au sosit doua ambulanțe. Barbatul a fost transportat la spital. Tot la spital…

- Un accident rutier brutal s-a petrecut cu puțin timp in urma pe strada Dorobanților din Arad. Un autoturism scapat de sub control s-a infipt pur și simplu in zidul unei case. Fotografiile cu mașina distrusa de impact circula deja pe rețelele de socializare. Vom reveni cand vom primi informații oficiale…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație pe strada Marașești, colț cu Vicențiu Babeș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Sunt doua victime care au suferit traumatisme și au fost transportate la spital. The post Accident pe Marașești: doua persoane sunt ranite…

- Un autoturism s-a rasturnat cu puțin timp in urma, in apropierea stației Rompetrol de la ieșirea din Arad, in Gai, spre Zona Industriala Vest. O persoana a ramas incarcerata, conform primelor detalii oferite de ISU Arad. „Accident rutier, autoturism rasturnat, Zona Industriala Vest, o victima incarcerata,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație in Micalaca, pe Splaiul Nicolae Titulescu. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autobuz Pito Trans. In urma impactului a rezultat o victima conștienta și neincarcerata. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Titulescu:…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp pe centura Aradului. In urma evenimentului rutier, un autoturism a luat foc. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…

- Aseara, in jurul orei 21,44 a avut loc un accident rutier pe DN 7. Un șofer a lovit cu mașina un pieton care a traversat prin loc nepermis. „In seara zilei de 19 aprilie a.c., in jurul orei 21:44, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din primele cercetari, a reieșit…