Accident la Blejoi. O femeie a ramas incarcerata Blejoi, accident rutier intre un autoturism condus de un barbat in varsta de 26 de ani și un ansamblu de vehicule format din cap tractor si semiremorca, condus de un barbat in varsta de 41 de ani. In urma coliziunii, o pasajera in varsta de 67 de ani din autoturism a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. La acest moment traficul rutier este restricționat, dirijat alternativ de catre polițiștii rutieri. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

