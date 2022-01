Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 22 ianuarie 2022, in jurul orei 13.25, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Poet Andrei Mureșianu din Blaj, un barbat, de 47 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o tanara, de 26 de ani, din Blaj. In…

- La data de 22 ianuarie 2022, in jurul orei 13.25, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Poet Andrei Mureșianu din Blaj, un barbat, de 47 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o tanara, de 26 de ani, din Blaj.…

- ACCIDENT la Blaj. Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in zona unei treceri de pietoni Un barbat de 61 de ani din Blaj a ajuns la spital luni dimineața, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada, in zona unei treceri de pietoni din municipiu. Potrivit IPJ…

- ACCIDENT RUTIER la Campeni: O femeie a ajuns la spital in urma impactului dintre doua mașini O femeie de 56 de ani a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut marți seara, 21 decembrie, in jurul orei 18.15. Potrivit IPJ Alba, un tanar, de 23 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism,…

- Doi tineri din ALBA, raniți in ACCIDENT rutier la Sibiu. Doua mașini s-au lovit Doi tineri din județul Alba au fost raniți intr-un accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza in municipiul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer in varsta de 70 de ani, sibian, aflat la volanul unui autoturism, pe Bvd. Gral…

- ACCIDENT la Vințu de Jos: Doua mașini s-au lovit, pe același sens. O femeie a suferit leziuni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut la Vințu de Jos. Aceasta a afla la volanul unui autoturism ce a fost lovit de alta mașina, pe același sens de mers. Potrivit IPJ Alba, joi, 16 decembrie,…

- VIDEO ȘTIREA TA: ACCIDENT la Alba Iulia, zona Micești. Doua mașini s-au lovit in intersecție Un accident rutier s-a petrecut duminica seara la Alba Iulia, in cartierul Micești, intersecția dintre strada Zlatnei cu Calea Labului. Doua mașini au intrat in coliziune. Potrivit IPJ Alba, nu au fost persoane…

- ACCIDENT la Pianu de Jos. Un autoturism a lovit un cap de pod dupa care s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe raza localitații Pianu de Jos. O mașina a lovit un cap de pod dupa care s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma evenimentului…