Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Hașmașul Ciceului, a ajuns joi la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat din Dej, pe DJ 171, in localitatea Ilișua. Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Beclean, au intervenit la un accident rutier pe Drumul Județean 171 in…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Bistrița. Un pieton a fost lovit pe Bulevardul Republicii. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza orașului Bistrița. Mai exact, pe Bulevardul republicii, un pieton a fost lovit de mașina. Accidentul a avut loc in fața Colegiului Național…

- Trei tineri au ajuns noaptea trecuta la spital, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe un drum forestier din Bistrița-Nasaud. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ajuns in albia raului Gersa. Articolul Trei adolescenți raniți dupa ce s-au rasturnat cu mașina…

- O fetița de 10 ani a fost accidentata azi de un autoturism condus de un tanar de 20 de ani. Ranita, fetița a fost transportata la spital. Articolul Minora lovita de o mașina in Bistrița. La volan, un tanar de 20 de ani apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un copil de 5 ani, din Ileanda, a ajuns astazi la spital, dupa ce a fost victima unui eveniment rutier, produs pe Drumul Județean 110 C. Articolul Accident la Ileanda. Un copil a fost lovit de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe un drum județean din Bistrița-Nasaud. O mașina condusa de un tanar de 18 ani, fara permis, a intrat intr-un cap de pod.Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc pe Drumul Județean 172 G, intre localitațile Dorolea și Cușma.…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe un drum județean din Bistrița-Nasaud. O mașina condusa de un tanar de 18 ani, fara permis, a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc pe Drumul Județean 172 G, intre localitațile Dorolea…

- Marti, 30 martie, ora 11:44, in localitatea Sancraiul Almasului s-a produs un accident de circulatie. In urma acestui eveniment o femeie a decedat. Articolul Accident mortal in Salaj. Femeie lovita de TIR apare prima data in Someșeanul.ro .