Accident la Băcăoani din cauza nepăstrării distanței regulamentare NEATENTIE… Inca un accident s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in localitatea Bacaoani. Cauza a reprezentat-o nepastrarea distanței regulamentare in mers: doua mașini mergeau una in spatele celeilalte, iar cand unul dintre șoferi s-a incadrat pentru a face stanga pe un drum lateral, cel din spate s-a izbit de acesta. “In urma impactului, șoferul primei mașini, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

