- O autospeciala pentru intervenție rapida, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate ca urmare a evenimentului rutier. Accidentul s-a produs în jurul orei 13:20, iar la sosirea pompierilor, ocupanții erau deja ieșiți din cele doua autoturisme avariate. Potrivit ISU Cluj, o tânara…

- Conform primelor informații, se pare ca patru mașini au fost implicate în evenimentul rutier. Potrivit martorilor, 7 persoane ar fi fost ranite în urma accidentului, printre care și doi copii. „Sunt acolo doua echipaje SMURD și doua autospeciale de descarcerare, care au fost…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dimineața pe raza localitații Topa Mica.”O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ s-au deplasat la ieșire din Topa Mica, ca urmare a unui eveniment rutier produs in jurul orei 10.20”, informeaza ISU Cluj.Pompierii au…

- O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Cluj s-au deplasat de urgența în localitatea Camarașu ca urmare a unui accident rutier, produs în jurul orei 10:20. Potrivit ISU Cluj, pompierii ajunși la locul evenimentului au gasit…

- Potrivit IPJ Cluj, în accidentul rutier petrecut pe DN1C E576, în zona km 17+850, au fost implicate trei autoturisme, fiind înregistrata o victima. Șoferul vinovat, în vârsta de 38 de ani, se afla în mașina din spate care a acroșat autoturismul condus de un barbat…

- Accidentul s-a produs în jurul orei 10:30 pe Calea Turzii. „A avut loc un accident rutier cu doua autoturisme implicate din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj. Un barbat a fost ranit și pomperii au fost nevoiți sa…

- Un barbat in virsta de 62 de ani, care a cazut intr-o ripa, in zona Bitca doameni, duminica, 27 octombrie, a fost scos de pompieri si transportat la spital. Duminica, 27.10.2019, un echipaj de pompieri militari din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, cu o autospeciala de intervenție, in…

- Un barbat in varsta de 80 de ani, din Capușu Mic, județul Cluj, a fost transportat la spital, sambata, cu arsuri la fața și la maini, dupa un incendiu izbucnit din cauza unui aragaz defect, in casa in care locuia, anunța MEDIAFAX.Pompierii din Cluj au intervenit, sambata, in localitatea Capușu…