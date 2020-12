Accident la Albac. O femeie și un copil au ajuns la spital La data 28 decembrie 2020, in jurul orei 16.00, pe DN 75, pe raza comunei Albac, un tanar de 25 de ani, din comuna Albac, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Scarișoara – Albac a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de o femeie de 39 de ani, din Baia de Arieș. In urma impactului, ultimul autoturism a fost proiectat in afara parții carosabile.In urma accidentului, conducatoarea auto și un minor de 14 ani, pasager in autoturismul condus de aceasta, au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 decembrie 2020, in jurul orei 16.00, pe DN 75 , pe raza comunei Albac , un tanar de 25 de ani, din comuna Albac, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Scarișoara – Albac a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de o femeie de 39 de ani, din Baia de Arieș . In urma impactului,…

- La data de 27 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, pe DJ 107K, in afara localitații Ighiu, un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Ighiu – Bucerdea Vinoasa, a intrat in coliziune cu un autovehicul condus, din sens opus, de un tanar de 21 de ani, din comuna…

- Ieri dimineața, polițiștii din Beclean au intervenit la un accident rutier petrecut pe Drumul Național 17, in localitatea Coldau. ”A fost implicat un autoturism care era condus de un tanar de 21 de ani, din Rebrișoara, pe direcția Beclean-Dej și care a intrat in coliziune cu un cap de pod. Doua persoane,…

- La data de 22 decembrie 2020, in jurul orei 13.00, pe DJ 704, pe raza localitații Vinerea, o tanara de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Cugir – Șibot s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier, atat conducatoarea auto, cat și doi pasageri…

- La data de 9 noiembrie 2020, in jurul orei 22.00, un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Moților din Alba Iulia, in direcția Micești -Alba Iulia, a pierdut controlul asupra direcția de mers și a intrat in coliziune cu un stalp. In urma impactului stalpul…

- La data de 03 noiembrie 2020, in jurul orei 17.20, pe strada Dorin Pavel din Sebeș, un barbat de 39 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat o femeie de 55 de ani, din Sebeș, care se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma accidentului rutier femeia a…

- La data de 30 octombrie 2020, in jurul orei 08.10, polițiștii Rutieri din Alba Iulia au intervenit la un accident rutier produs pe DN 74, intre localitațile Șard și Ampoița. Un autoturism, condus de un barbat de 40 de ani, din Zlatna, a acroșat in biciclist, in varsta de 74 de ani, din Ampoița. In urma…

- La data de 14 octombrie 2020, pe DN 1, in afara localitații Galda de Jos, o femeie de 36 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce se deplasa cu un autoturism in direcția Teiuș – Alba Iulia, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un copac.In urma evenimentului rutier, femeia a suferit…