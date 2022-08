Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fata de 11 ani a ajuns la spital, dupa impactul dintre doua mașini ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fata de 11 ani a ajuns la spital, dupa impactul dintre doua mașini La data de 4 august 2022, in jurul orei 18,00, pe Bd. Transilvaniei, un barbat de 56 de ani, din comuna…

- UPDATE| ACCIDENT rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana incarcerata dupa o coliziune intre doua mașini ACCIDENT rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana incarcerata dupa o coliziune intre doua mașini Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de marți, 2 august in jurul orei 18:30,…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, in Șard: Doua mașini s-au ciocnit și o fata de 11 ani a ajuns la spital ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, in Șard: Doua mașini s-au ciocnit și o fata de 11 ani a ajuns la spital La data de 31 iulie 2022, in jurul orei 22,00, pe DJ 107 H, in localitatea Șard, un barbat de 41 de…

- ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 69 de ani, a ajuns la spital dupa ce a fost acroșata pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 69 de ani, a ajuns la spital dupa ce a fost acroșata pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc marți, 26 iulie 2022, in jurul orei 12.20,…

- ACCIDENT la Alba Iulia: O șoferița de 74 de ani, a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in alt autoturism ACCIDENT la Alba Iulia: O șoferița de 74 de ani, a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in alt autoturism Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 11.45, la intersecția strazilor…

- Șoferi de București: ACCIDENT rutier in Alba Iulia, provocat de un barbat din Capitala. Un tanar a ajuns la spital Șoferi de București: ACCIDENT rutier in Alba Iulia, provocat de un barbat din Capitala. Un tanar a ajuns la spital La data de 12 iulie 2022, in jurul orei 18,00, pe Drumul Național 14 B,…

- Pompierii clujeni intervin in acest moment la un accident rutier petrecut pe pe Strada Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca. Din primele informații, ar fi vorba despre tamponarea a trei autoturisme. Un barbat a fost transportat de urgența la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca…

- Un impact frontal, produs intre doua autoturisme, a condus la ranirea ambilor șoferi, care au fost transportați la spital. „Accident rutier pe DN1E60 in localitatea Huedin. Impact frontal intre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!