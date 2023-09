Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O femeie lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, luni, 21 august, in jurul orei 14.20, in Alba Iulia. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, femeia a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada pe o…

- La data de 30 iulie 2023, in jurul orei 20,00, pe Calea Moților din Alba Iulia, o femeie de 36 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul care circula in fața sa, condus de un barbat din Aiud, intrand in coliziune cu acesta.…

- Accident cu trei mașini la Alba Iulia. Acționeaza echipaj de la ISU pentru prim-ajutor Un accident rutier s-a petrecut duminica seara la Alba Iulia. Din primele date, sunt implicate trei mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor medical…

- Un tanar din Roșia Montana s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier la Abrud. A bagat doua persoane in spital Un tanar din Roșia Montana s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier, pe raza orașului Abrud. Accidentul rutier s-a petrecut in vineri seara (21 iulie) in jurul…

- Un copil in varsta de 7 ani a fost ranit si transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc pe DN66, in apropierea localitatii Merisor, intre Petrosani si Hateg. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a facut o depasire neregulamentara.”Un barbat in varsta de…

- Traficul s-a desfașurat dirijat pe DN2E85, in afara localitații Caldarușanca, in urma unui accident rutier produs aproape de ora pranzului, eveniment in urma caruia a fost ranit un tanar din Glodeanu Sarat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autocamion…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața in Ernei, județul Mureș. Potrivit ISU Mureș, Detașamentul Targu Mureș a intervenit la un accident rutier produs pe strada Principala din localitatea Ernei. In eveniment a fost implicata o autoutilitara care a intrat intr-un cap de pod, conducatorul…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din orașul Broșteni, Ermil Popinciuc, internat la ATI in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dupa ce a suferit un accident rutier, are nevoie de sange. Prietenii sai fac apel la persoanele care pot dona sa se prezinte la Centrul de ...