Accident între Vâlcele și Tureni! Seara trecuta in jurul orei 22,10 a fost semnalat un accident rutier intre Valcele și Tureni. Și in acest caz un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat. Din informațiile obținute de la ISU Cluj reiese ca un barbat și o femeie au fost evaluați medical de echipajul SMURD Turda [...] Articolul Accident intre Valcele și Tureni! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

