- Un accident teribil a avut loc în Capitala în urma caruia șoferii implicați au scapat teferi, ca prin minune. Un taxi a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate și s-a rasturnat.

- Tribul Mentawai, care numara în jur de 64.000 de oameni, se gaseste pe insula Sumatra de Vest din Indonezia. Cei din trib sunt cunoscuti pentru tatuajele inconfundabile si casele decorate cu cranii ale animalelor vânate.

- Cativa soferi au vazut cum autoturismul a taiat strada in doua, a trecut peste scuarul dintre sensuri si a ajuns pe partea cealalta, in dreptul statiei de Pompieri, unde s-a oprit. Martorii au filmat momentul, nu inainte de a da alarma. „Tinerii astia doi, dormeau dusi in masina pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini, una ce apartine unei firme de paza din Constanta si una ce apartine…

- Accident mortal pe DN 10. Doi învatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina în care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc.

- Au aparut primele imagini de la accidentul rutier in care a fost implicat Daniel Ionascu. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și dus direct in sala de operatii pentru o interventie la mana. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazii Soveja cu bulevardul Tomis. O masina a parasit partea carosabila si a ajuns intr un indicator de circulatie. Traficul in zona este aglomerat.Din fericire, niciun pieton nu se afla pe trecerea de pietoni. Autoturismul marca Daewoo…

- Un nou caz de jandarm împotriva legii! De aceasta data, o autospeciala a Direcției Generale de Jandarmi București a fost filmata, pe contrasens, pe o strada aglomerata din Centrul Capitalei.