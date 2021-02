Accident între un TIR și o mașină, într-o localitate din Cluj. O femeie a rămas ÎNCARCERATĂ. VIDEO

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea unei femei dupa ce un accident a avut loc în localitatea Tritenii de Jos din județul Cluj.

O femeie a ramas încarcerata în urma impactului cu tirul. &"Apelul de urgența a fost înregistrat în jurul orei 10.50, iar la fața locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Salvatorii au gasit la locul evenimentului un autoturism avariat, în care se afla o femeie încarcerata, și un autocamion… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Un apel de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 13.40, prin care s-a solicitat interventia pompierilor ca urmare a rasturnarii unui autoturism in afara partii carosabile, ce se deplasa pe una dintre arterele nodului de acces catre centura de ocolire Valcele-Apahida, in apropierea localitatii Gheorgheni.…

- O femeie a ramas încarcerata dupa ce s-a rasturnat cu mașina în apropierea localitații Gheorgheni. Doua echipaje de descarcerare și un echipaj SMURD au mers la locul evenimentului. Femeia de 40 de ani a fost transportata la spital pentru îngrijiri…

- Un accident s-a produs în aceasta dimineața în localitatea Radaia, din județul Cluj. O mașina a ieșit de pe partea carosabila, iar cele doua persoane care se aflau în mașina au avut nevoie de îngrijiri medicale. „Pompierii…

- „Conform informațiilor primite, o conducatoare auto in varsta de 27 de ani, din comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Nasaud, care se deplasa pe strada Șomcutului, din direcția Dej spre Viile Dejului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a rulat prin șanțul drept, lovind un copac și…

- Un șofer care circula sambata la amiaza cu un autovehicul prin Zorenii de Vale, in comuna Mociu, a fost implicat intr-un accident, in urma caruia autoturismul Dacia Sandero pe care il conducea s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. In urma apelului la 112 a intervenit o autospeciala a pompierilor…

- Pentru gestionarea acestui eveniment, la fața locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Zimnicea, cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD, precum și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanța Teleorman.Salvatorii au gasit locul evenimentului…

- Pompierii militari intervin cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante SAJ la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, unde un tren...

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…