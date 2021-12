Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: INCENDIU pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Un autoturism a ars ca o torța Un autoturism a ars ca o torța pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, duminica, in jurul orei 11:00. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul a fost oprit pentru aproximativ 15 minute,…

- Cinci persoane au fost ranite usor in urma unui accident care s-a produs joi dimineata pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, pe sensul de mers Arad - Timisoara, in zona localitatii Giarmata, judetul Timis.

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi dimineața, pe autostrada A1, langa Timișoara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1, pe sensul Nadlac spre Deva, la kilometrul 489, in zona localitatii Recas, judetul Timis, a avut loc o coliziune fata spate intre trei autovehicule, circulatia fiind restrictionata pe prima banda si pe cea…

- Doua persoane au murit, marți dupa-amiaza, intr-un accident de circulație care a avut loc in județul Salaj, la intrare in localitatea Mirșid. Un copil a fost transportat la spital. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1H Jibou-Șimleu…

- Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc marți dupa-amiaza in județul Salaj. Un copil a fost transportat la spital, anunța Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1H Jibou-Șimleu Silvaniei, in zona localitații…

- Trei persoane au fost ranite miercuri dimineata intr-un accident care s-a produs pe DN 76 Oradea - Deva, la iesirea din localitatea Baile Felix catre Hidiselu de Jos, judetul Bihor, potrivit Agerpres. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in accident…

- Un grav accident de circulație s-a produs, marți dimineața, in orașul Arad. Autoritațile au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 21 de persoane la bord s-a ciocnit cu o mașina. Șapte persoane sunt ranite. Potrivit ISU Arad, accidentul s-a produs in orașul Arad. Un microbuz cu pasageri și un autoturism…