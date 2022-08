Accident între un camion și un autoturism, în Neamț, soldat cu un mort și trei răniți Un accident in care au fost implicate un camion și un autoturism a avut loc duminica seara in județul Neamț, in urma caruia o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

