Accident între un autoturism şi un microbuz. Şase persoane au fost rănite Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu au interventi, vineri noapte, la un accident rutier ce a avut loc pe DN 5, in zona Alidora. In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, si un microbuz, in care erau sapte persoane. Echipajul ISU a acordat ingrijiri medicale unei pasagere, in varsta de aproximativ 23 de ani, pe care au transportat-o la UPU Giurgiu. Alte 5 persoane au fost preluate de ambulantele SAJ si duse la spital. De asemenea, pompierii au intervenit si pentru inlaturarea pericolului de incendiu,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

