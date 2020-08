Accident între un autoturism și o căruță Accident rutier in care a fost implicat un autoturism și o caruța petrecut aseara in Medieșul Aurit. Din spusele solicitantului o persoana ar fi ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, 2 ambulanțe SMURD, un TIM (terapie intensiva mobila) și un EPA (echipaj de prim ajutor) și o ambulanța aparținand Serviciului de Ambulanța Județean. Ajunse la fața locului, forțele profesioniste au gasit trei persoane implicate in accidentul rutier conștiente și cooperante, doua reușind sa se autoevacueze, iar cea de-a treia ramanand… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

