Accident între un autocamion și un autoturism! Care-s urmările?! O femeie a fost transportata la spital, cu mai multe leziuni, dupa ce autoturismul in care era a fost implicat intr-un accident cu un autocamion. Femeia a fost scoasa din mașina cu ajutorul pompierilor, care au intervenit cu echipa de descarcerare. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Fagului din mun. Cluj-Napoca. La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Cluj, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate. In cel din urma se afla o pasagera blocata,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

