Accident între tramvaiul 41 și un autobuz 641. Șase persoane au fost rănite. Un tramvai 41 s-a ciocnit in aceasta dimineața cu un autobuz 641 care circula pe aceeași linie. Accidentul a avut loc la Piața Presei Libere , in intersecție, in jurul orei 6.00. In urma impactului, vatmanul, șoferul autobuzului și patru pasageri au fost raniți. In zona au fost trimise mai multe echipaje de pompieri și The post Accident intre tramvaiul 41 și un autobuz 641. Șase persoane au fost ranite. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

