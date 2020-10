Accident între Părău şi Comăna de Sus Un accident rutier a a vut loc intre comunele Parau si Comana de Sus. Din primele informații doua victime sunt incarcerate. La fasta locului au fost trimise pentru interventie 1 echipaj de descarcerare, 1 echipaj de stins incendii cu apa și spuma, 3 echipaje SMURD și 1 echipaj SAJ. Accidentul s-a produs intre doua autovehicule. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Accident intre Parau si Comana de Sus appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul sezonului, SR Brasov a anuntat ca o atentie deosebita o va avea Cupa Romaniei, competitie in care „stegarii” si-au propus sa aduca sub Tampa o formatie dintr-un esalon superior. In turul 4, formatia prgatita de Liviu Nicolae, Ioan Naghi si Dan Bona se va duela maine, de la ora 14.30,…

- Reprezetantii USR organizeata o conferința de presa, despre rezultatele alegerilor in județul Brașov. Vor participa cei doi președinți ai filialelor județene, Irineu Darau și Tudor Oprea, primarii Allen Coliban și Marian Arhire (Sanpetru), deputatul Tudor Benga și primii trei consilieri județeni de…

- Week-endul treacut, stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București a gazduit Campionatul Național in Aer Liber Masters, unde sportivul brașovean Marius Olteanu, legitimat la CSM Brașov, a obținut un rezultat remarcabil clasandu-se pe locul al II-lea, devenind vicecampion național la proba de 800 m!…

- Marian Rasaliu, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Brașov, atrage atenția ca reconstruirea podului de la Comana nu ar fi fost posibila fara implicarea sa ca prefect. Și pentru ca se pare ca liberalii brașoveni au omis acest lucru și și-au abrogat singuri meritele pentru acesta investiție…

- Poliția a fost anunțata despre producerea unui accident rutier in municipiul Fagaraș – coliziune intre un scuter și un autoturism. „In urma impactului a rezultat o victima, conducatorul scuterului, care a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea…

- Duminica, 13 septembrie 2020, in intervalul orar 06:30 – 15:30, pe drumul național DN 7C (Transfagarasan), pe sectorul cuprins intre Cabana Capra și Balea Lac (km 108+455 – km 116+808) se va desfașura, fara inchiderea circulației, competiția „TRANSMARATON”, editia a IX-a. Circulația participanților…

- Primaria Brașov va amenaja o noua zona de agrement in cartierul Uzina 2.Primarul George Scripcaru a verificat, miercuri, stadiul lucrarilor de igenizare a terenului pe care va fi amenajata noua zona de agrement din cartierul Uzina 2. Aceasta va fi amenajata pe strada Drumul Cernatului, in spatele fostei…