Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Sarasau. La fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului Sighetu Marmației, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanța…

- Intervenție la un accident rutier petrecut pe raza localitații AruncutaIn aceasta dimineața, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați sa intervina la un accident rutier care a avut loc in localitatea Aruncuta, comuna Suatu, județul Cluj. Incidentul a implicat un autoturism care a intrat…

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti.

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN1, intre o masina si un microbuz scolar. In... The post Plan Rosu de Interventie pe DN1, in judetul Sibiu, dupa un accident intre o masina si un microbuz scolar appeared first on Special Arad…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani,…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident rutier in municipiul Constanta, iar aceasta avea in functiune semnalele luminoase, conform news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca sambata, in jurul orei 23.

- O autocisterna care transporta otet si o masina cu platforma care transporta un microbuz, au fost implicate intr-un accident rutier pe autostrada A1, in apropiere de Deva, in judetul Hunedoara. Soferul autocisternei a fost dus de urgenta la spital.