Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza d

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, urmand sa fie evaluata medical. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15 Reghin Targu Mures, in zona localitatii Peris, judetul Mures, a avut loc o coliziune intre un autoturism si un autotren, incarcat cu piatra, soldata cu ranirea a patru persoane, ce se afla in evaluare medicala. Traficul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe drumul național 1H, la kilometrul 55, intre localitațile Pericei și Șimleu Silvaniei, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea unei persoane, care este evaluata medical.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Buzau Brasov, in apropierea localitatii Magura, judetul Buzau, a avut loc o coliziune intre un microbuz scolar, in care se aflau 8 elevi, si un autoturism. Potrivit primelor date, soferul autoturismului si un minor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov Sibiu, la kilometrul 253, intre localitatile Vistea si Oltet, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si o autoutilitara, soldat cu ranirea a sase persoane, dintre…

- Traficul rutier este blocat, duminica, pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, in orașul Miercurea Sibiului, din județul Sibiu, dupa un accident intre doua mașini și un TIR, potrivit Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe A1 Sibiu - Deva, localitatea Miercurea…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața pe raza localitații salajene Crișeni, o femeie pierzandu-și viața dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un autotren. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1H Jibou –Zalau, loc. Crișeni, jud Salaj,…