- ACCIDENT GRAV cu 13 persoane pe A1: Un microbuz și o mașina s-au ciocnit ACCIDENT GRAV cu 13 persoane pe A1: Un microbuz și o mașina s-au ciocnit ISU Sibiu a intervenit azi-noapte in jurul orei 03:00 pe A1 la km 268 (zona tunel Cristian) la un accident rutier dintre un microbuz de transport persoane…

- „In accident au fost implicate un autotren si un microbuz. Din primele informatii au rezultat sapte victime, iar uneia dintre acestea i se aplica manevre de resuscitare", a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj.Conform aceleiasi surse, la fata locului au intervenit o autospeciala…

- Joi seara in jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60 (șoseaua Cluj-Napoca – Oradea), la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu șase ocupanți și un ansamblu de vehicule. Conform primelor verificari s-a constatat ca un barbat in varsta…

- Un accident rutier grav a avut loc in apropiere de localitatea Poieni din județul Cluj, in care au fost implicate un autotren și un microbuz. ISU Cluj transmite ca sunt cel puțin șapte victime.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut…

- Interventie la un accident rutier petrecut in localitatea CopleanPompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Coplean, comuna Caseiu. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 22:40, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala…

- Au scapat ca prin minune cu viața dupa ce au fost loviți de tren. Este vorba despre doua persoane implicate intr-un accident feroviar in localitatea ialomițeana Alexeni. Mașina in care se aflau a ajuns un morman de fiare.

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…